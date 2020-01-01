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Iraklı milisler ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

Anadolu Ajansı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem yapan, İran'a yakın Haşdi Şabi taraftarlarının tamamının bölgeden çekildiğini duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde ve civarında bulunan protestocuların tamamı oradan çekildi ve kurulan çadırlar da kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, gösterilerin son bulduğu ABD Büyükelçiliğinin güvenliğinin de Iraklı güçler tarafından sağlandığı belirtildi.

ABD konsolosluk işlemlerini askıya aldı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ise tüm konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarına 'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri' çağrısı yapmış ancak özellikle Hizbullah Tugayları taraftarları bu çağrıyı reddederek alanda kalmakta ısrarcı davranmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi taraftarlarına ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden acilen çekilmeleri çağrısında bulunmuştu.

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