Arnavuktöy'de kumaş fabrikasında yangın

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
ARNAVUKTÖY'de kumaş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hadımköy Mahallesi'ndeki Atatürk Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının zemin katındaki iplik bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.