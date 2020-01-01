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Iğdır'da bir kişi eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Demirören Haber Ajansı

IĞDIR'da Umut A. (29), evi terk eden 1 çocuk annesi eşi Ebru A.'yı (24) tabancayla vurarak öldürdü, ardından kendisini göğsünden vurdu. Yaralanan Umut A., hastanede tedaviye alındı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Ebru A., yaklaşık 3 ay önce henüz bilinmeyen nedenle eşini terk edip Iğdır'a geldi. Burada ev kiralayan Ebru A.'yı bulan eşi Umut A., kente geldi. Eşinin evine giden Umut A., kapıyı çalıp içeri girdi. Bu sırada, iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A., yanında getirdiği tabanca ile Ebru A.'ya ateş etti. Ebru A., kanlar içinde yere yığılırken; Umut A., kendisini de göğsünden vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru A.'yı banyoda; Umut A.'yı ise odada kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi.

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