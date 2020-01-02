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NBA'in eski başkanı David Stern hayatını kaybetti

1984-2014 yılları arasında NBA'in patronu olan Amerikalı spor adamı David Stern'in hayatını kaybettiği açıklandı.

1984-2014 yılları arasında NBA'in başkanlık görevini üstlenen ve Draft açılış konuşmalarında sık sık rastladığımız isimlerden biri olan David Stern'in hayatını kaybettiği açıklandı. 

CNN Türk'ün aktardığı habere göre, önceki günlerde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki spor adamı, 3 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti ve gözlerini hayata yumdu. NBA konuyla ilgili resmi açıklama geçti. 

Stern, 30 yıl boyunca NBA'in başındaki isim olarak görev alarak tarihe ismini yazdırmıştı.

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