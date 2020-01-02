Fenerbahçe Kjaer ve Arana'nın peşinde

Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer, Ocak ayında Kadıköy'e dönebilir. Avrupa basınında ismi Fenerbahçe ile anılan bir diğer isimse Guilherme Arana.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kiralık olarak forma giydiği Atalanta'da istikrarsız bir grafik çizen Simon Kjaer için Fenerbahçe devreye girdi.

Kjaer için kiralık formülü

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 7 maçta İtalyan ekibinde forma giyebilen Danimarkalı savunmacı, devre arasında Sevilla'ya dönmeyi planlıyor. Endülüs ekibi ise 30 yaşındaki yeniden kiralamayı düşünüyor. Ancak Fenerbahçe de eski oyuncusu için bir hayli ciddi.





Brezilyalı sol bek

Fenerbahçe için gündemindeki bir diğer isim ise Guilherme Arana. Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı sol bek, Ocak ayında daha çok süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.