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Ozan Kabak: Galatasaray asla pes etmez

Süper Lig'de ikinci yarının Galatasaray açısından iyi geçeceğini düşündüğünü söyleyen Ozan Kabak, "Galatasaray asla pes etmez. Bence ikinci yarı Galatasaray için çok iyi geçecek ve şampiyonluğun en büyük favorisi olmaya devam edecek." dedi.

Bundesliga takımlarından Schalke 04 forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi.

Galatasaray'dan ayrılış sürecini anlatan ve kariyerinde Avrupa planını menajeri ile daha önce planladıklarını söyleyen Ozan Kabak, "Teklif gelince ben gitmek istedim ama kulübümün menfaatlerini göz önünde bulundurmak istedim. Kulüp bana çok şey verdi, ben de Galatasaray'a katkı sağlamak istedim." dedi.

"Bundesliga, Süper Lig'e nazaran bir seviye daha üstte''
Bundesliga'da oynadıkça oyununu geliştirmeye devam ettiğini söyleyen Ozan, "Bundesliga, Süper Lig'e nazaran bir seviye daha üstte. Tempo yüksek. Bundesliga'da oynadıkça geliştiğimi hissediyorum. İyi oynadıkça da daha çok özgüvenim oluyor." ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim benim için çok önemli bir figür"
Fatih Terim'in kariyerine olan etkisinden bahseden Ozan, " Fatih Terim benim hayatımın en önemli figürlerinden biri. Benim buralara gelmemdeki en büyük pay sahibi olan kişi. Dışarıdan bakıldığında hemen gitti diyorlar ama küme düşmüş bir takıma gitmeme rağmen daha sonra daha büyük takımda oynama şansı da buldum" dedi.

''Benden çok şey bekliyorlar''
"Schalke taraftarları beni çok büyülüyor" diyen Ozan, "Schalke taraftarları bana değer veriyor. Beni geçen ay, ayın oyuncusu seçti. Benden çok şey bekliyorlar. Almanca öğreniyor olmam onları ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

"Galatasaray asla pes etmez''
Süper Lig'de ikinci yarının Galatasaray açısından iyi geçeceğini düşündüğünü söyleyen Ozan Kabak, "Galatasaray asla pes etmez. Bence ikinci yarı Galatasaray için çok iyi geçecek ve şampiyonluğun en büyük favorisi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. 

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