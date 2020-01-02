Mahmud Ahmedinejad'dan enteresan yeni yıl mesajı! 2020’de Mehdi gelecek

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Twitter hesabından Noel ve yeni yılla ilgili çok ilginç paylaşımlar yaptı. Ahmedinejad, 2020’de Mehdi'nin geleceğini söyledi.

Ahmedinejad, “Bu yıl, İsa Mesih’in desteklediği İmam Mehdi gelip insanlara yardım edecek, adaletsizliği bitirecek ve dileklerimizi gerçekleştirecek” dedi.

Yeni yılda Hz. İsa'nın öğretilerinin örnek alınması gerektiğini söyleyen İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, “Siyaset, din ve akademimizin önderleri, şu anki ve gelecek nesillere insancıl bir dünya sunmak için çaba sarf edenlere eşlik etmeli” ifadelerini kullandı. Ahmedinejad şu ifadeleri kullandı:

İmam Mehdi gelip insanlara yardım edecek

“Umuyorum ki 2020'de İsa Mesih'in öğretilerini hayatımızda uygulamayı öğreniriz. İnşallah. Bu yıl, İsa Mesih'in desteklediği İmam Mehdi gelip insanlara yardım edecek, adaletsizliği bitirecek ve dileklerimizi gerçekleştirecek. Allah'a emanet olun.”

Ahmedinejad'ın tartışmalı Noel mesajları

Daha önce Ahmedinejad'ın görevi sırasında paylaştığı bazı Noel mesajları tartışmalara yol açmıştı.İngiltere'de yayın yapan Channel 4 kanalı geleneksel alternatif Noel mesajları dizisi için 2008'de Ahmedinejad'ı seçmişti. Ahmedinejad, mesajında ABD ve müttefiklerini ima ederek “İsa peygamber yaşasaydı, kabadayı, hırçın ve yayılmacı güçlere karşı çıkardı” demişti.