Zekeriya Alp: Hakemlerimiz adil kararlar versinler

MHK başkanı Zekeriya Alp, “Hakemlerimizin de ilk yarıdaki hatalarından arınması, dersler çıkarmaları çok önemli. Her takıma eşit mesafede olsunlar. Adil kararlar versinler, adalet dağıtsınlar.” dedi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türk futbolunda yaşanan sıkıntıları Milliyet'e anlattı.

Alp şöyle konuştu: “Huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Bu camianın içinde hepimiz varız, yani aynı gemideyiz. Eleştiri elbette olacaktır. Ama yıkıcı olanlara karşıyım. Sağlıklı bir bütünleşmeye gereksinimimiz var. Hepimiz bir hizmet peşinde koşuyoruz. Bu hizmeti yaparken, yıkıcı eleştirilere hedef oluyoruz. Bizler bunu hak etmiyoruz. Eleştirilirken, hoş olmayan ifadeler kullanılıyor, bizleri asıl üzen de budur.”

"Hakemlerimiz adil kararlar versinler"

2020’nin güzelliklerle dolu, hakem hatalarından arınmış, bir yıl olması dileğinde bulunan Zekeriya Alp, “Hakemlerimizin de ilk yarıdaki hatalarından arınması, dersler çıkarmaları çok önemli. Bunların ikinci yarıda da sürmemesi için MHK olarak elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Önemli olan hakemlerimizin sahada büyük-küçük takımı ayırt etmeden maç yönetmeleridir. Her takıma eşit mesafede olsunlar. Adil kararlar versinler, adalet dağıtsınlar” yorumunu yaptı.