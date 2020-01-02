Dolar/TL 2020'nin ilk işlem gününe sakin başladı! 02 Ocak dolar kuru ne kadar?

Piyasalar, 2020'nin ilk işlem gününde sakin bir seyir izliyor. Dolar/TL, 5.94-5.95 seviyelerinde yatay seyrini bugün de devam ettiriyor.

Dolar/TL yeni yılın ilk gününe geçen yılın son gününde olduğu gibi 5.95 seviyesinden başladı.

Dolar 5.9495 liradan el değiştirirken; euro ise 6.6720 liradan satılıyor. İngiliz Sterlinin fiyatı 7.8705 lira.

Dolarda son durum

Piyasaların izleyeceği gelişmeler

Yurt içi piyasalar, bugün olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kurul'un Libya tezkeresine yönelik görüşmeleri ve küresel piyasalardan gelecek olan haber akışını izleyecek.

Altında son durum