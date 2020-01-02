Beşiktaş'ın Cyle Larin planı ortaya çıktı

Beşiktaş Kulübü, Ocak ayı transfer dönemi için kaynak yaratmaya çalışıyor. Siyah beyazlılar, Zulte Waregem’e kiralanan Cyle Larin'in bonservisi için Belçika ekibi ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleri sonrası Ocak ayında transfer yapma bütçesi olmayan Beşiktaş Kulübü, gelir elde etmek için çalışmalara başladı.

İlk olarak federasyondan faiz oranının düşürülmesini isteyen siyah beyazlılar, maddi kaynak yaratmak için girişimlerde bulunacak. Yönetim kurulu, sezon başında, 1 yıllığına Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin için Belçika ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

2,5 milyon Euro'luk kaynak

Zulte Waregem, 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Kanadalı oyuncunun bonservisini almak isterse siyah beyazlılar sezon sonunu beklemeden transfere onay verecek. Bu durumda 2,5 milyon Euro'luk kaynak yaratacak olan yönetim, bu miktarı Ocak ayında kullanabilecek. Bu sezon Belçika ekibi ile 24 maça çıkan Larin, 9 gol atarken, 8 asist yaptı