Ahmet Davutoğlu'dan TikTok açılımı! Ormanlık alanda ilk videosunu çekti

Geçtiğimiz günlerde kurduğu Gelecek Partisi ile vatandaşın karşısına çıkan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya ve gençlere önem verdiğini göstererek, Türkiye'de 38 milyon üyesi bulunan ve komik videoların paylaşıldığı TikTok'a katıldı.

13 Aralık'ta kamuoyuna ilan edilen Gelecek Partisi'nin kurucu lideri Ahmet Davutoğlu, komik ve eğlenceli videoların paylaşıldığı TikTok platformuna üye oldu.

Türkiye'den 38 milyon kişinin kullandığı uygulamadan paylaştığı ilk videoda ormanlık bir alanda yürürken görünen Ahmet Davutoğlu "Gençlik nerede' dedim, 'TikTok'ta dediler.' Biz de geldik, Gençlik nerede biz oradayız" dedi.

Davutoğlu ilk paylaşımında "Gençlik nerede' dedim, 'TikTok'ta dediler.' Biz de geldik, Gençlik nerede biz oradayız" dedi. Davutoğlu paylaştığı ilk videonun altına "Merhaba ben de artık Tik Tok'tayım" diye yazdı.

Davutoğlu'nun TikTok biyografisi

TikTok Twitter'ı geride bıraktı

Dijital Düşün Derneği, Türkiye'deki sosyal medya uygulamalarının 10 yıllık değişimine ilişkin hazırladığı videoda, Facebook 10 yıldır zirvedeki yerini korurken, son dönemde TikTok uygulaması Twitter kullanıcılarını geride bıraktı.

Son 10 yılda Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı. Bugün Türkiye'deki internet kullanıcılarının %95'i bir sosyal medya platformuna üye. Düzenli olarak haftada birden fazla kez sosyal medya sitesine giriş yapan aktif kullanıcı oranı %67. Günde ortalama olarak sosyal medyada geçirilen zaman ise 2 saat 46 dakika. Türkiye nüfustan bağımsız olarak sosyal medyayı en yoğun kullanan ilk 10 ülke içinde. Hatta Instagram, TikTok gibi uygulamaların kullanımında ilk 3 ülke içinde. Bu oranlar dünya geneli ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek.