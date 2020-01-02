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Galatasaray'da Henry Onyekuru bitmek üzere

Galatasaray, Ocak ayında Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru transferini tamamlamaya çok yakın.

Fransa basınına göre sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu Monaco'daki maaşının tamamını ödeyerek, satın alma opsiyonsuz olarak kiralayacak.

''Son detaylar konuşuluyor''
Onyekuru'nun menajeri William D'avila Radyospor'a yaptığı açıklamada "Umarım en kısa sürede Monaco ile Galatasaray, Henry Onyekuru için anlaşmaya varır. Kısa sürede kulüplerin bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. Son detaylar konuşuluyor.'' ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe transfer için devreye girmedi''
William D'avila, ''Onyekuru Galatasaray'a dönmek ve iyi bir dönem geçirmek istiyor. Başarılı olmak için çok istekli. Ben transferin gerçekleşmesin adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe transfer için devreye girmedi. Bu yöndeki bilgiler, haberler doğru değil.'' dedi.

Nijeryalı kanat oyuncusu Fransız ekibinde sadece 160 dakika forma şansı bulabilmişti.

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