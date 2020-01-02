Cenk Tosun Vedat Muriç bombası! İngilizler tarih verdi
İngiliz medyası, Everton'da kulübeye mahkum olan Cenk Tosun ile Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç'in Ocak ayında takımlarından ayrılabilecekler listesine yazdı.
Cenk Tosun, bu sezon Premier League'de 1 gol attığı belirtildi. Türk Milli Takımı'yla Euro 2020 Elemeleri'nde 3 gol atan oyuncunun Goodison Park'taki durumunun size ihtiyacınız olan bilgiyi verdiği kaydedildi. Eski Beşiktaşlı oyuncunun, Marco Silva döneminde 11'deki yerini kaybettiği ve yeteneklerinin gelişmediği belirtildi. Ocak 2018'de 27 Milyon Sterlin bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olduğu ve o dönemdeki menajer Sam Allardyce'ın Cenk'i "Bu paraya Avrupa'nın en iyisi" olarak tanımladığı hatırlatıldı. Anıldığı takımlar: Leeds United, Crystal Palace, Beşiktaş
Listede Muriç'e de yer verilirken; Fenerbahçeli oyuncunun bu sezon Süper Lig'de 10 gol attığı hatırlatıldı. Kosovalı oyuncunun, Euro 2020 Elemeleri'nde İngiltere Milli TKakımı'na da gol attığı kaydedildi ve Premier League ekiplerinin de oyuncuyla ilgilendiği vurgulandı. Anıldığı takımlar: Leicester, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Monaco
Fransa basınına göre sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu Monaco'daki maaşının tamamını ödeyerek, satın alma opsiyonsuz olarak kiralayacak. Nijeryalı kanat oyuncusu Fransız ekibinde sadece 160 dakika forma şansı bulabilmişti.
Beşiktaş Kulübü, Ocak ayı transfer dönemi için kaynak yaratmaya çalışıyor. Siyah beyazlılar, Zulte Waregem’e kiralanan Cyle Larin'in bonservisi için Belçika ekibi ile temasa geçmeye hazırlanıyor.