Cenk Tosun Vedat Muriç bombası! İngilizler tarih verdi

Cenk Tosun, bu sezon Premier League'de 1 gol attığı belirtildi. Türk Milli Takımı'yla Euro 2020 Elemeleri'nde 3 gol atan oyuncunun Goodison Park'taki durumunun size ihtiyacınız olan bilgiyi verdiği kaydedildi. Eski Beşiktaşlı oyuncunun, Marco Silva döneminde 11'deki yerini kaybettiği ve yeteneklerinin gelişmediği belirtildi. Ocak 2018'de 27 Milyon Sterlin bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olduğu ve o dönemdeki menajer Sam Allardyce'ın Cenk'i "Bu paraya Avrupa'nın en iyisi" olarak tanımladığı hatırlatıldı. Anıldığı takımlar: Leeds United, Crystal Palace, Beşiktaş