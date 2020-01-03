Libya tezkeresi oylama sonuçları! Türk askeri Hafter ile savaşa gidiyor

Hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkere 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi.

Türk askeri Libya'ya gidiyor. Görev süresi şimdilik 1 yıl olarak görülüyor. Askerin Libya'ya gidişine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Tezkere salt çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Oylama sonuçları şöyle:



Oylamaya katılan vekil sayısı : 509

Evet oyu veren vekil sayısı : 325

Hayır oyu veren vekil sayısı : 184

Tezkerenin geçmesi için kaç oy gerekiyordu?

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabulü için salt çoğunluk yeterli oldu. Salt çoğunluk oturuma katılan vekillerin yarısından bir fazlasının oyu demek.

Tezkereye kim evet kim hayır dedi?

CHP : Hayır

HDP : Hayır

İYİ Parti : Hayır

Saadet Partisi : 2 vekilin biri katılmadı diğeri hayır verdi

AK Parti : Evet

MHP : Evet

Meclis'teki milletvekili dağılımı

AK Parti : 290

CHP : 139

HDP : 62

MHP : 49

İYİ Parti : 39

Saadet Partisi : 2

Türkiye İşçi Partisi : 2

Büyük Birlik Partisi : 1

Demokrat Parti : 1

TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.