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Libya tezkeresi oylama sonuçları! Türk askeri Hafter ile savaşa gidiyor

Hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkere 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi.

Türk askeri Libya'ya gidiyor. Görev süresi şimdilik 1 yıl olarak görülüyor. Askerin Libya'ya gidişine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. 

Parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Tezkere salt çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Oylama sonuçları şöyle:

Oylamaya katılan vekil sayısı : 509
Evet oyu veren vekil sayısı : 325
Hayır oyu veren vekil sayısı : 184

Tezkerenin geçmesi için kaç oy gerekiyordu? 
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabulü için salt çoğunluk yeterli oldu. Salt çoğunluk oturuma katılan vekillerin yarısından bir fazlasının oyu demek. 

Tezkereye kim evet kim hayır dedi? 
CHP : Hayır
HDP : Hayır
İYİ Parti : Hayır
Saadet Partisi : 2 vekilin biri katılmadı diğeri hayır verdi
AK Parti : Evet 
MHP : Evet

Meclis'teki milletvekili dağılımı
AK Parti : 290
CHP : 139
HDP : 62
MHP : 49
İYİ Parti : 39
Saadet Partisi : 2
Türkiye İşçi Partisi : 2
Büyük Birlik Partisi : 1
Demokrat Parti : 1
TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.
Haritada Hafter güçleri ile merkezi yönetim UMH'nin elinde bulunan bölgeler görülüyor. Türk askeri UHM kontrolündeki alanlarda konuşlanacak. Görev süresi 1 yıl olacak. Hafter güçlerini Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa destekliyor. 

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