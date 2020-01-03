Libya tezkeresi oylama sonuçları! Türk askeri Hafter ile savaşa gidiyor

Hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkere 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi.
Türk askeri Libya'ya gidiyor. Görev süresi şimdilik 1 yıl olarak görülüyor. Askerin Libya'ya gidişine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.
Parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Tezkere salt çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Oylama sonuçları şöyle:
Oylamaya katılan vekil sayısı : 509
Evet oyu veren vekil sayısı : 325
Hayır oyu veren vekil sayısı : 184
Tezkerenin geçmesi için kaç oy gerekiyordu?
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabulü için salt çoğunluk yeterli oldu. Salt çoğunluk oturuma katılan vekillerin yarısından bir fazlasının oyu demek.
Tezkereye kim evet kim hayır dedi?
CHP : Hayır
HDP : Hayır
İYİ Parti : Hayır
Saadet Partisi : 2 vekilin biri katılmadı diğeri hayır verdi
AK Parti : Evet
MHP : Evet