FETÖ medyası yeniden örgütleniyor Cem Küçük'ten dikkat çeken yazı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medyada algı çalışması konusunda son iki haftada FETÖ’cülerin ciddi atak yaptıklarını belirterek yeni oluşumlara hazırlandıklarını yazdı.

Firari FETÖ'cülerin son günlerde artan sosyal medyadaki çalışmalarını, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük kaleme aldı.

Güvenlik bürokrasisinin istihbaratına dayanan Küçük, "yurt dışında FETÖ, medya konusunda yeni hazırlıklar peşinde" diye yazdı. FETÖ'cü gazetecilerin çalışmalarını köşesinde tek tek deşifre eden yazar, şu ifadelere yer verdi:

Etkili şekilde kullanıyorlar

"TR724 FETÖ’nün şu anki en etkili kullandığı dijital gazete. Adem Yavuz’dan Bülent Korucu’ya, Nedim Hazar’dan Hasan Cücük’e hepsi orada yazıyor. Öte yandan Erkam Tufan Aytav kendi YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul ile program yapıyor. TR724’ün YouTube sayfasında Levent Kenez ve Bülent Korucu Stockholm’den yayın yapıyorlar.

Fatih Akalan, Bold Medya’dan yayın yapıyor. FETÖ’nün Londra temsilcisi İsmail Sezgin, Kamil Maman’la VideonTR üzerinden program yapıyor. Bu ikili en çok 15 Temmuz’un kurgu olduğuna yönelik haber ve yorumlar paylaşıyorlar. Yurt dışına kaçan FETÖ’cü, PKK’lı ya da kendini kaybetmiş unsurların kullandığı mecralardan biri de Birleşik Arap Emîrliklerinin finanse ettiği Ahval. Hem dijital olarak hem de podcast’lerle YouTube üzerinden algı çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ne kadar firari gazeteci varsa bu mecraları kullanıyor. Öte yandan FETÖ yeni kanallar ve dijital yayın organlarını da devreye sokmaya hazırlanıyorlar. Ellerinde ne kadar tape, yurt dışına kaçırdıkları bilgi, belge varsa bunları ortaya döküyorlar.

FETÖ’nün yeni yöntemi Facebook ve Twitter üzerinden bot hesaplarla algı oluşturmak

Öte yandan FETÖ’nün yeni yöntemi Facebook ve Twitter üzerinden bot hesaplarla algı oluşturmak. Haftada iki üç gün bir konu seçip onun üzerinden yalan haberlerle TT listesine istediklerini hedefe oturtuyorlar. Mesela “falanca kişi cezaevinde, çok hasta, tahliye olmazsa ölecek” diyerek Türkiye’yi dışarıya şikâyet ediyorlar.

Güvenlik bürokrasisi bu yapının erken seçim olacağı varsayımıyla ya da bilmediğimiz bir sebeple yeni oluşumlara girdiğinin altını çiziyor. "