Zlatan İbrahimoviç yeniden Milan'da

Milan'da 21 numaralı formayı giyecek Zlatan İbrahimoviç, İtalyan ekibiyle 6 aylık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Amerika MLS ekiplerinden LA Galaxy'yle sözleşmesi sona eren ve Milan ile anlaşan Zlatan İbrahimoviç, yeni takımı ile +1 yıl opsiyonlu olmak üzere 6 aylık sözleşme imzaladı.

Linate Havaalanında sportif direktör Zvonimir Boban tarafından karşılanan ve öğleden sonra sağlık kontrolünden geçen İsveçli oyuncu daha sonra resmi sözleşmeye imza attı.

21 numaralı formayı giyecek

Pazartesi günü Sampdoria ile oynanacak maçta da forma giyebilecek 38 yaşındaki oyuncu Milan'da 21 numaralı formayı giyecek.

''Burası benim evim''

2. Milan dönemiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalar yapan Zlatan İbrahimoviç, "Her zaman buranın benim evim olduğunu söyledim ve sonunda buraya geldim. Başka takımlarda da oynadım ve buraya geldim. Önemli olan da bu. Sonunda buradayım ve San Siro'da beni bekleyin. San Siro'yu yeniden sevinçle yerinden oynatacağım" ifadelerini kullandı.

Daha önce 2010-2012 yılları arasında iki sezon Rossoneri için ter döken Ibrahimovic bu süreçte takımıyla Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. Milan o günden sonra İtalya'da bu zaferi bir daha tadamadı