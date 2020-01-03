HABER /  EKONOMİ

Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi yapıldı

Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV, mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışınsa ise yüzde 1'e indirildi.

Mobilya ile yumurta ve su ürünlerinin toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tavuk yumurtasında kdv yüzde 1'e indirildi
Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

KDV su ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e düştü
Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Mobilyada kdv oranı yüzde 8 oldu
Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8 oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocasını yatakta yakaladı intikamını böyle aldı
Japonya'nın gözü kulağı İstanbul polisinde
Yargıtay, Aziz Yıldırım'ın beraat kararını bozdu
Mısır'dan tezkere kararına ilk tepki
Türkiye sorusu ile gündem olan sunucu, evinde ölü bulundu
Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Libya Tezkeresi'ne 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde istifa
Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye karşı ittifak!
Erdoğan ile Trump arasında önemli görüşme
Libya Dışişleri Bakanı Seyyale'den Türkiye'ye tezkere teşekkürü
Türk turizm şirketi Anex Tour Alman Neckermann’ı satın aldı
15 tatil ne zaman 2020 MEB eğitim takvimi 2. ara tatil başlangıcı
Yorumlar