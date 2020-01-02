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Libya Tezkeresi'ne 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde istifa

TBMM'de Saadet Partili milletvekillerinin Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu kullanmasına, parti içinden tepki geldi.

TBMM'de görüşülen Libya Tezkeresi; AK Parti, MHP ve BBP'nin oylarıyla kabul edildi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise 'Hayır' oyu kullandı. 

Oylamanın ardından partisinin 'hayır' oyu kullanmasına tepki gösteren Muharrem Kaşıtoğlu, Saadet Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. 

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Kaşıtoğlu, "Son anda hayır oyu kullanan Saadet Partisi’nden istifa etme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm. Rabbim Libya Tezkeresi'ne 'evet' kararını hayırlara vesile kılsın" ifadelerini kullandı. 

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