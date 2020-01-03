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Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'dan ABD'ye çok sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." ifadesini kullandı. 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Uluslararası terörizm

 Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi  bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi. 

İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. 

Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Rızai: "ABD'den acı bir intikam alacağız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. 

Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de suikaste ilişkin, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." uyarısında bulunmuştu. 

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