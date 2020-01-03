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Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'u yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u 96-87 yendi.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçlık yenilgi serisine son verdi ve ilk yarının son karşılaşmasında 6. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise üst üste üçüncü, toplamda ise 11. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya içeriden ve dışarıdan iyi başlayan Olympiakos, ilk 2 dakikayı 8-2 önde geçti. Sloukas'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe, maça ağırlığını koymaya başladı. Sarı-lacivertliler, çeyreğin son saniyesinde Sloukas'ın kendi yarı sahasından attığı 3 sayılık basketle ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, bu oyuncunun etkili oyunuyla 14. dakikayı 35-26 önde geçti. De Colo'nun üst üste 3 sayılık basketleriyle Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-46. De Colo'yla sayılar üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 52-40 önde gitti. Fenerbahçe Beko ilk yarı, üç sayı çizgisinin gerisinden 14'te 10 isabet buldu.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Datome'nin 3 sayılık basketiyle 23. dakikada farkı 19'a kadar yükseltti: 42-61. Olympikos yakaladığı 13-2'lik seriyle 27. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 55-63. Olympiakos 29. dakikada farkı 4'e indirmesine (61-65) rağmen Fenerbahçe Beko, yakaladığı 9-0'lık seriyle final periyoduna 74-61 önde girdi.

Son çeyrekte Westermann'la sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı 18'e yükseltti: 66-84. Son bölümde Olympiakos farkı indirse de Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı.

Spanoulis tarihe geçti

Olympiakos'un Yunan yıldızı Vassilis Spanoulis, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en skorer ismi oldu.

Karşılaşmayı 14 sayıyla tamamlayan 37 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi'nde toplamda 4 bin 157 sayıya ulaştı. Spanoulis, basketbolu bırakan İspanyol isim Juan Carlos Navarro'yu geride bıraktı. Navarro, Avrupa Ligi'nde 4 bin 152 sayı kaydetmişti.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Vyklicky (Çekya)

Olympiakos: Spanoulis 14, Cherry 10, Papanikolaou 11, Printezis 14, Milutinov 11, Rochestie 2, Baldwin, Paul 11, Vezenkov, Rubit 4, Reed 10

Fenerbahçe Beko: Sloukas 14, De Colo 32, Kalinic 6, Williams 13, Thomas 2, Westermann 6, Melih Mahmutoğlu 8, Datome 15 

1. Periyot: 20-22

Devre: 40-52

3. Periyot: 61-74

Beş faulle çıkan: 38.59 Cherry (Olympiakos)

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