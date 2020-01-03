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Ekmeğe ülke genelinde yüzde 20'ye varan kallavi zam yolda

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe bu ay ülke genelinde yüzde 12-20 arasında zam yapılacağını açıkladı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise yaptığı açıklamasında, "Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik" siteminde bulundu. 2020'ye zamlarla giren vatandaşlar fırıncıların artan maliyetlerinden dolayı ekmeği de zamlı almak zorunda kalacak. 

"Azami yüzde 20 zam söz konusu"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmeğe azami yüzde 20 zam söz konusu. Bu ay maliyet değişikliğine göre bazı illerde yüzde 12, bazılarında yüzde 15-20 zam yapılacak. Şubat ayına sarkması esnafı mağdur eder." diye konuştu.

"Zam yapmak istemiyoruz ancak..."

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise şunları kaydetti: Elektrik, doğalgaz, un ve maya fiyatlarında bitmeyen bir zam var. Maliyetler 2019 Mayıs-Aralık döneminde yüzde 30 arttı. Yalnızca son 1 ayda un yüzde 15 zamlandı. Maya 35 liradan 60 liraya yükseldi, şubatta da 90 lira olacağı bildirildi. Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik. Maliyetler bu hızla artmaya devam ederse 2020’nin ilk 6 ayı sonunda 200 gram ekmeğin 1.75 TL olmasını talep ederiz.

İstanbul’da son bir yılda maliyetlerini karşılayamadığı için yaklaşık 100 fırının iflas etti.

"Talebimizi 1.85 TL’ye çıkardık, bekliyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir ise, "250 gram ekmeğin 1.5 TL olmasını 2019 Ekim’de talep etmiştik. 2 Aralık 2019’daki son talebimizi 1.85 TL’ye çıkardık, bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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