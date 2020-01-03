Meclis aritmetiği değişiyor bir parti baraj altında! MAK Danışmanlık son anketi paylaştı
MAK Danışmanlık, yaptığı son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre yarın seçim olsa Meclis aritmetiği değişecek. Çünkü baraj altında kalan parti ittifaklar içerisinde belirleyici konumda.
MAK Danışmanlık 30 büyükşehirin tamamında ve büyükşehir olmayan 30 ili kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti birinci sıradaki yerini korurken HDP baraj altında kalıyor.
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"Yarın seçim olsa..."
Araştırmaya katılanlara ilk olarak "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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AK Parti birinci sırada
Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38'i AK Parti derken yüzde 24,4 ise CHP'den yana görüş belirtti.
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İYİ Parti yerini koruyor
Katılımcıların yüzde 11,9'u MHP yanıtı verdi. Meral Akşener'in İYİ Parti'si yüzde 11,7 ile seçmen sayısını koruduğu görülüyor.
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