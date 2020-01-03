SON DAKİKA
İran lideri Ali Hamaney'den Kasım Süleymani açıklaması: Suçluları acı bir intikam bekliyor Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Brent petrolün varili 68,76 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,76 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,71 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,07 artarak 68,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,92 dolardan alıcı buldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD hava saldırısında öldürülmesi Orta Doğu’da tansiyonu artırarak fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.

Uzmanlar, fiyatların İran’ın ne karşılık vereceğine bağlı olarak daha da artmasının muhtemel göründüğünü belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,47 ile 68,74 dolar aralığının direnç, 68,20 ile 66,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı öldürüldü! ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum
FETÖ medyası yeniden örgütleniyor Cem Küçük'ten dikkat çeken yazı
Maduro'dan şaşırtan hamle! Trump'a mesaj: Biz hazırız...
Beşiktaş'tan Enner Valencia bombası! El sıkışıldı
ABD'li senatörlerden Kasım Süleymani’nin öldürülmesine tepki
İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor'dan Josef de Souza girişimi
2020 evde bakım maaşlarına zam geldi kaç para oldu?
Dehşet! Bilgisayar oyunu yüzünden kardeşini öldürdü
ABD'nin öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani kimdir?
Ricardo Rodriguez transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı
2020 sigara fiyat listesi yeni sigara fiyatları kaç para oldu?
Yorumlar