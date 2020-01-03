Ruhani'den ilk açıklama! Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası tüm gözler ondaydı

Geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta büyükelçilik binası basılan ABD, misillemesini yaparak İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi füzeli saldırıyla öldürdü. Saldırının ardından tüm gözler İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye çevrilmişti. Ruhani'den saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin düzenlediği füze saldırısıyla öldürülmesi tüm dünyada deprem etkisi yarattı. Ruhani'nin ne diyeceği merak ediliyordu.

Ruhani yaptığı açıklamada "Süleymani'ye düzenlenen suikast Tahran'ı ABD'ye karşı direnişte daha kararlı kılacaktır" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.

Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

Süleymani'nin aracına yapılan füzeli saldırıdan bir fotoğraf...

İran Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

İran Savunma Bakanı Hatemi yaptığı açıklamada Süleymani'nin suikastine karşılık Tahran'ın 'yıkıcı bir intikam' alacağını açıkladı.

Hatemi, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek." dedi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Hatemi yaptığı yazılı açıklamada, "Bu vahşi cinayet büyük şeytan Amerika'nın bölge ve Irak'ta terör destekçisi olduğunun açık delilidir. Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek ve haksız yere dökülen kanın intikamı bu işe girişenlerden alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani

Dışişleri Bakanı'ndan açıklama

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Meclisi'nin de Süleymani suikastinin ardından acil gündemle toplandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de şunları söyledi:

"IŞİD'e, El Nusra'ya ve El Kaide'ye karşı en etkili savaşan kuvvetin lideri General Süleymani'nin hedef alınması ve suikaste uğraması, bölgede tansiyonun son derece tehlikeli ve aptalca bir şekilde yükseltilmesidir. ABD, haydutluğunun ve maceracılığının tüm sonuçlarından sorumludur."

ABD'den acı bir intikam alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.