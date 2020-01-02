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Saadet Partisi Libya Tezkeresi için evet oyu kullacağını duyurdu

TÜRKİYE Libya'ya asker gönderme kararını bugün TBMM'de oyluyor. Saadet Partisi oylama öncesi Libya Tezkeresi için evet oyu kullacağını açıkladı.

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için önemli bir karar aldı. SP Libya'ya asker göndermeyi onaylayacak tezkere için evet oyu vereceğini duyurdu. Millet İttifakı ile Meclis'e giren Saadet Partisi'nin iki milletvekili bulunuyor.

Hangi parti evet hangisi hayır diyor?

CHP, HDP, Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi ve Türkiye İşçi Partisi tezkereye “Hayır” oyu kullanacağını açıklamıştı. İYİ Parti ise, kararını bugünkü Meclis Genel Kurulu öncesinde alacak.

TBMM olağanüstü toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün olağanüstü toplanıyor.

Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak

Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak. 

Libya'ya gidecek unsurlar belirlenecek

Libya tezkeresinin Meclis'ten kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

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