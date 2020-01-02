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Fenerbahçe Anna Cruz ile yollarını ayırdı

Basketbol takımlarından Fenerbahçe Öznur Kablo, sezonun başında kadroya dahil olan Anna Cruz'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Öznur Kablo'da Anna Cruz ile yollar ayrıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın sezon başında 1 senelik sözleşme ile kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Anna Cruz ile yollarımız 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

2020 yılına dair sözleşmesindeki alacaklarının tamamından vazgeçerek önemli bir duruş sergileyen Anna Cruz’a profesyonelliği, karakteri ve katkıları için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

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