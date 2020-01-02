EKPSS sonuçları açıklanıyor EKPSS tercih sonuçları sorgulama

Binlerce engelli memur adayı EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapıyor. ÖSYM tarafından EKPSS tercih sonuçlarının en geç 10 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. KPSS 2018/2 tercih işlemleri, 28 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. Tercih işlemlerini yapan engelli memur adayları EKPSS tercih sonuçlarına kilitlendi. ÖSYM tarafından yapılan EKPSS tercih sonuçlarının en geç 10 iş günü içinde açıklanması bekleniyor.

EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilecek:

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS nedir, kimler girebilir:

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.