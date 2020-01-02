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Plastik poşete zam mı geldi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Plastik poşetlere zam mı geldi sorusunun yanıtını Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar verdi. Buna göre 2020 yılında poşet fiyatları 25 kuruştan satılmaya devam edecek.

Plastik poşetlere yeni yılda zam geldiğini iddia eden Sözcü'nün haberini  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı jet hızla yalanladı.

25 kuruşa satılan poşetlerin yeni yılda 30 kuruştan satılacağı söyleniyordu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, önemli açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Geri Kazanım Katılım Payı’na ilişkin yönetmeliğinin devreye girmesiyle birlikte yeniden değerleme oranına göre fiyatların değişimi yapılmıştı.

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