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Airbus 863 uçak teslimatıyla beklentileri aştı, Boeing ikinci sıraya düştü

Demirören Haber Ajansı

Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus, 2019 yılında 863 uçak teslimatı yaparak Boeing’i geride bıraktı ve dünyanın en büyük uçak üreticisi oldu.

Şirkete özgü bazı sanayi sorunları nedeniyle Ekim ayında yıl sonu teslimat hedefini yüzde 2.0-yüzde 3.0 aralığında düşüren Airbus, 2019’da yıllık 860 uçak teslimatı hedefini aşarak 863 teslimat yaptı ve böylece dünyanın en büyük uçak üreticisi unvanını kazanarak Boeing’i geride bıraktı. Geçen yıl 737 MAX modeline ilişkin sorunlarla zorlu bir yıl geçiren Boeing ise, 2018’deki 704 uçak teslimatının neredeyse yarısı olmak üzere, 2019’da toplamda 345 teslimat yaptı.

Uçak üreticilerinin gelirlerinin büyük çoğunluğunu uçak teslimatları sonrası elde etmeleri sebebiyle şirketlerin yıl sonu performansları yakından izleniyor.

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