Eski AK Partili Vekil Emin Şirin'den iddialı kulis: Erdoğan 50+1'den rahatsız

"Erdoğan 50+1'den rahatsız, bekleyip göreceğiz" diyen eski AK Parti Milletvekili Emin Şirin, parlamenter sisteme dönülmesinin planlarının yapıldığını öne sürdü.

'Ankara'da 2017 referandumu iptal edilerek parlamenter sisteme dönme planları yapıldığı' iddiasının Ankara'dan gelen bir kulis bilgisi olduğunu söyleyen Emin Şirin, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin yaptığı referandum iptali başvurusunu gündeme alacağını dile getirdi.

AK Partili eski Vekil Emin Şirin ayrıca, "Erdoğan 50+1'den rahatsız" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan 50+1'den rahatsız, bekleyip göreceğiz"

Babıali TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Emin Şirin, HDP'nin 16 Nisan 2017 referandumundan hemen sonra referandumun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yaptığını, Yüksek Mahkeme'nin Erdoğan'ın da zımni onayıyla bu başvuruyu gündemine alarak 2017 referandumunu iptal etmesinin ve böylelikle parlamenter sisteme dönüşün planlandığını söyledi.

Bunun Ankara'da konuşulan bir kulis bilgisi olduğunu söyleyen Şirin, "Erdoğan 50+1'den rahatsız, bekleyip göreceğiz" diye konuştu.