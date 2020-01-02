İBB’den ‘camilere destek kesildi’ iddialarına yanıt

Sosyal medya üzerinden yayılan İBB'nin camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddialarına İBB'den yanıt geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada "tarihi ve turistik öneme haiz camilerin temizliğiyle sınırlı uygulama Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca farklı bir anlayışla yeniden ele alınmıştır." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) temizliğinden sorumlu olduğu tarihi camilerden desteğini çektiği iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından İBB’den yanıt geldi.

İBB’nin kültür varlıklarının temizlik ve bakım işlerinde yeni uygulama başlattığı belirtilen açıklamada, daha önce sadece 39 adet tarihi ve turistik caminin temizlik işleri yapılırken, 1 Ocak 2020 gününden itibaren tarihi türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de kapsama alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın çalışmaların verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 257 personel alımı yaptığı da vurgulandı.

Yeni uygulama 1 Ocak'ta başladı

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yanlış bilgi ve iddialara karşın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının temizlik, basit bakım ve onarım işinin kapsamını genişleterek

sürdürüyor.” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- ‘Önleyici koruma ve genel temizlik işleri'1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hayata geçirildi. Gerek camilerin temizlenmesinde gerekse kültür varlıklarının korunmasında bir aksama

ve eksiklik yaşanmadı.

- Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunmasının sağlanabilmesi için; kültür varlığı taşınmazların önleyici koruma kapsamında genel temizliği, basit bakım ve onarımlarının yapılması işlemi artık bütüncül şekilde yürütülecek. Tarihi ve turistik önemi haiz camilerin temizliği de restorasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilecek.

257 personel alındı



- Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşatılmasını hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknik ve yardımcı personellerden oluşacak mobil ekiplerle; kent genelinde kültür varlıklarına yönelik şikâyet, talep ve ihtiyaçları giderecek. Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel istihdamına gidildi.

Personel alımı Boğaziçi Yönetim A.Ş'den

- İBB, kendi iştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş. ile 696 sayılı KHK kapsamında personel temini doğrudan hizmet alımı sözleşmesi imzaladı. Personel seçimi ile ilgili süreçler kamuoyuna açık şekilde yürütüldü. kariyer.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılan başvurular şeffaf şekilde değerlendirilerek personel seçimi gerçekleştirildi.