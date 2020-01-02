Plastik poşet zam geldi mi 2020 de plastik poşet kaç para oldu?

2020 yılı ile birlikte plastik poşetlere zam geldi 300 kuruş oldu iddiası sosyal medyada yayıldı. Plastik poşete zam geldi iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. Poşete zam iddiası yalanlandı.

2020 yılında marketlerde satılan plastik poşetlere yüzde 22'lik bir zam geldi. 2019 yılında 250 kuruş olan plastik poşetler 2020'de 300 kuruşa satılacak iddiasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Plastik poşetlere yeni yılda zam geldiğini iddia eden Sözcü'nün haberini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı jet hızla yalanladı.

25 kuruşa satılan poşetlerin yeni yılda 30 kuruştan satılacağı söyleniyordu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, önemli açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek" dedi.

25 kuruşa satılan poşetlerin yeni yılda 30 kuruştan satılacağı söyleniyordu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, önemli açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Geri Kazanım Katılım Payı’na ilişkin yönetmeliğinin devreye girmesiyle birlikte yeniden değerleme oranına göre fiyatların değişimi yapılmıştı.