Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu

Temizlik işçilerinin bulduğu kişinin kimlik bilgilerine ulaşılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Bolu Atatürk Orman Parkı'nda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören temizlik işçileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede isminin Seyfullah Şahin (58) olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak

Yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.