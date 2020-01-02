Jose Mourinho'dan çok konuşulan hareket! Hatasını anladı özür diledi
Southampton ve Tottenham arasında oynanan Premier Lig karşılaşmasına Jose Mourinho'nun hareketi damga vurdu.
İngiltere Premier Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Teknik Direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Tottenham deplasmanda Southampton ile karşılaştı.
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Southampton'ın 1-0 kazandığı karşılaşmaya Mourinho'nun hareketi damga vurdu.
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Tottenham Teknik direktörü Jose Mourinho, Southampton yedek kulübesine doğru giderek rakip takım antrenörü Ralph Hasenhüttl'ün kağıda yazdığı notu okumak istedi.
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Karşılaşmanın hakemi Mike Dean, Portekizli teknik adamı bu hareketi nedeniyle sarı kartla cezalandırdı.
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