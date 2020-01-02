Ahmet Zeki Üçok'tan Bülent Arınç'a sert tepki üyelikten atın

Damadının FETÖ'den beraat etmesine tepki gösteren Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef alan Bülent Arınç'a en sert tepki emekli askeri başsavcı Ahmet Zeki Üçok'tan geldi.

Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ’den beraat ettiği davayla ilgili “Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Karara itiraz ettik, bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller vardı” ifadelerini kullanması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Açıklamanın "haysiyet cellatlarına malzeme verdiğini" öne süren Bülent Arınç, "Siz yargıyı ve adaleti temsil ediyorsunuz. Adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek sübjektif görüş beyan edemezsiniz" dedi.

Arınç'ın bu sözlerine tepkiler birbiri ardına geldi. AK Partili Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar sert sözlerle yüklendi. Son eleştiriyi ise FETÖ kumpasından yıllarca hapis yatan emekli askeri başsavcı Ahmet Zeki Üçok yaptı.

Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arınç’ın bu açıklamalarını sert sözlerle eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı.

Üyelikten atın

Üçok paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ”Cumhurbaşkanım Başta Ankara CBS YÜKSEL KOCAMAN olmak üzere, FETÖ ile mücadele eden herkese saldıran, Damadı için TBMM Başkanlığı makamını kullanan, Adalet Bakanı ve HSK’ya talimat veren, Kendi beyanıyla AHMAK BÜLENT ARINÇ’ı CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELİĞİNDEN ATIN”