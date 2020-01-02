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2020 resmi tatil günleri bayram tarihleri ne zaman?

2020 yılında öğrenci ve çalışanlar kaç gün resmi tatil var ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorularını araştırıyor. Peki 2020 yılında 23 Nisan, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatili ne zaman olacak?

2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve 2020 resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor en çok araştırılan konulardan oldu. 2020 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana pek gülmeyecek. 2020 yılında Ramazan bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı ise 31 Temmuz cuma günü başlayacak. 

2020 RESMİ TATİLLERİ

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2020 Perşembe

*19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2020 Salı

*Ramazan Bayramı 2020: 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı

*Kurban Bayramı 2020: 31 Temmuz 2020 Cuma, 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi

*30 Ağustos 2020 Pazar Zafer Bayramı

*29 Ekim 2020 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

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