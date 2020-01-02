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Cem Uzan Instagram'dan paylaştı! Kaza geçirdi sağ elini kullanamıyor

Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Cem Uzan, evinde geçirdiği kaza sonucu sağ elini kullanamadığını açıkladı.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Cem Uzan, evinde geçirdiği bir kaza sonucunda sağ elini kullanamadığını belirtti.

Ev kazası geçirdi

Bir haftadır sağ elinin sargıda olduğunu söyleyen Uzan, elinde üçüncü derece yanık oluştuğunu yazdı.

"Sağ elim 3 derece yanık"

Cem Uzan’ın açıklaması şöyle: Geçirdiğim bir ev kazası sonucu bir haftadır sağ elim 3 derece yanık. Sadece sol elimi kullanabiliyorum. Geçmiş olsun diyen tüm sevenlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Mutlu ve sağlıklı 2020 Türkiye’m.

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