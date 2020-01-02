HABER /  YEREL

Avukat cübbesiyle müstehcen poz tepki çekti o kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da bir avukatın yanında çalışan erkek katibin, kadın arkadaşına cübbe giydirip, çektirdiği müstehcen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Adana Barosu'nun başlattığı inceleme sonucu kimliği belirlenen avukat katibinin işine son verildi.

Kentte bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, iddiaya göre kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarıyla paylaştı. Yine iddiaya göre, arkadaşları da fotoğrafı, sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Katibin işine son verildi

Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engelli getirildi. Katibin işine de son verildi.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, "Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi" dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mesut Özil geceye damga vurdu övgüyü kaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehir ve Güvenlik Sempozyumunda konuşuyor Canlı
Türkiye için hayati oylama! Libya'ya asker kararı TBMM'den geçer mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika KDV ve faiz açıklaması
Plastik poşete zam mı geldi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Saadet Partisi Libya Tezkeresi için evet oyu kullacağını duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları son 6 yılın zirvesinde altın neden yükseliyor işte sebebi
Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu
Adama Traore Real Madrid'e sıcak bakıyor
Sigara fiyatları 2020 listesi kaç para oldu yeni sigara zammı haberi
İBB’den ‘camilere destek kesildi’ iddialarına yanıt
Yılbaşı çekilişi saat kaçta milli piyango çekilişi 2020 ne zaman?
Yorumlar