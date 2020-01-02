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Memur enflasyon zam farkı ne kadar? 2020'de maaşları etkileyecek rakam

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarına odaklanan memur ve memur emeklileri enflasyon farkının maaşlarına yansımasını dört gözle bekliyorlar. 2019'un ikinci yarısında maaşlara ne kadar yansıyacak.

Memurların alacağı enflasyon farkı için geri sayım başladı. Yarın Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark belli olacak.

Memurlara 2019 yılının ikinci yarısı için yüzde 5 oranında zam verildi. Ancak enflasyon rakamlarında aylık TÜFE değişimlerinin toplamı verilen zammı aşıyorsa, aşan kısım maaşa fark olarak yansıtılıyor.

5 ay için yüzde 0.59 fark

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ilişkin aylık enflasyon hesaplandığında ortaya çıkan rakam 5 ay için yüzde 5.59 oldu. Yılın kalan 6 ayı için verilen yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 0.59 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Aralık ayına ilişkin olarak da enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Piyasada beklenen Aralık ayına ilişkin enflasyon ise yüzde 0.49 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu şekilde gerçekleşmesi durumunda yüzde yüzde 1 civarında enflasyon farkının maaşlara yansıması bekleniyor.

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