İYİ Parti'nin Libya tezkeresi kararı evet mi hayır mı? Meral Akşener açıkladı

ANKARA'da bugün yapılacak Libya tezkeresi oylaması öncesi İYİ Parti'den beklenen son dakika açıklaması geldi. . Meral Akşener partisinin tezkereye hayır diyeceğini duyurdu.

Saat 14.00'da TBMM'de yapılacak olan kritik oylama öncesi Meral Akşener meclis grubunda milletvekilleriyle istişarede bulundu.

Vekillerini bilgilendiren Meral Akşener, saat 12.30'de medyanın önüne çıktı ve partisinin oyunu açıkladı. Meral Akşener 'Türkiye'ye hayır getirmeyecek, hayır oyu vereceğiz' dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Libya'da Türkiye ilki gücün arasında arabuluculuk yapması doğrudur ama asker göndermesi o iç savaşın bir diğer alanında taraf olmasını doğru bulmadık. Başkanlık divanımız milletvekillerimize bu konuda bir tavsiye kararı bildirdi. Oy birliğiyle bu tezkereye İyi Parti olarak 'Hayır' oyu vermeye, bunun milli güvenliğimizi tehdit altına alacağımıza dair 'hayır' oyu vereceğimizi söylemek isterim. Bütün bunların sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'dir."

CHP ve HDP de tezkereye hayır diyecek. İYİ Parti aldığı hayır kararıyla seçimlerde bu partilerle yaptığı ittifaka uydu.



