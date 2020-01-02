Aslı Samat kimdir eski hali nasıldı 93 kilo verdi

Aslı Samat kimdir, kaç yaşında ve eski hali nasıldı araştırmaları başladı. Aslı Samat 173 kilodan 80 kiloya düştü toplam 93 kilo verdi. Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Samat bir gecede karar verdi ve mide ameliyatı olarak kilo vermeye başladı.

Aslı Samat kimdir, kaç yaşında esli hali nasıldı araştırmaları başladı. Toplam 93 kilo veren Aslı Samat mide küçültme ameliyatı ile 173 kilodan 80 kiloya düştü. İlk oyunculuk deneyimini Uzaklarda Arama sinema filmi ile yaşayan Aslı Samat hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Aslı Samat nereli ve kaç yaşında?

ASLI SAMAT KİMDİR?

Aslı Samat, 25 Nisan 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Uzaklarda Arama sinema filmi ile gerçekleştirmiştir.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Samat 1.65 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

Aslı Samat’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Melike) (TV Dizisi)

2018 – Lady Winsley (Ayşe) (Sinema Filmi)

2017 – Ateş Böceği (Şirin) (TV Dizisi)