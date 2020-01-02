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Fenerbahçe'den olası cezaya karşı formül: Sat kurtul derken müjde var

Fenerbahçe yönetimi, 6 futbolcunun satışından gelir elde edip karanlıktan çıkmayı hedefliyor. Zenit, Miha Zajc için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. İşte Fenerbahçe'nin satış listesinde yer alan isimler...

TFF’nin yeni düzenlemesinin ardından harcama sınırlarını aşan Fenerbahçe’de kurtuluş formülü şekillenmeye başladı. Bugün itibariyle 142 milyon TL (21.3 milyon Euro) açığı bulunan sarı-lacivertliler, satabileceği futbolcularına yöneldi.

Jailson, listenin başında
Sözcü'de yer alan habere göre; bazı kulüplerden teklif alan Jailson, listenin başında yer alıyor. Yönetim, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Miha Zajc’a gelecek tekliflere açık. Yönetimin en büyük hedefi ise 20 milyon Euro gelir elde etmek.

Ozan ve Muriqi
Bu hedefe ulaşılmasının en kolay yolu Ozan Tufan ve Vedat Muriqi’in satışı. Geçen hafta sözleşmesi yenilenen Ozan’ın serbest kalma bedeli ve Muriqi’in bonservis değeri 20 milyon Euro.

Sağlık raporu istendi
Öte yandan Zenit, Miha Zajc için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Rus ekibi, Sivas maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan Sloven yıldızın sağlık raporlarını istedi. Hiç vakit kaybetmeden cevap veren sarı-lacivertlilerde umutlu bir bekleyiş başladı.

10 milyon avroluk bir kaynak oluşacak
Şubat sonunda sahalara dönmesi beklenen Zajc’tan 8 milyon avro civarında bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe amacına ulaşırsa futbolcunun senelik ücret yükünden de kurtulacağı için yaklaşık 10 milyon avroluk bir kaynak oluşturacak.

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