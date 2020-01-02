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Askerlik yeri sorgulama e devlet askerlik yeri sorgulama ne zaman?

Askerlik yeri belli oldu mu, askerlik celp tarihleri 2020 yılında ne zaman araştırmaları başladı. Milli Savunma Bakanlığı Ocak, Şubat ve Mart ayında yapılacak celpler için tarihi duyurdu. Peki askerlik yerleri e devlet üzerinden nasıl sorgulanacak, işte TC ile askerlik celp yeri sorgulama.

Askerlik yeri belli oldu mu, askerlik celp tarihleri ne zaman araştırmaları merak konusu oldu. Ocak, Şubat ve Mart ayında askere gideceklerin 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacak. 

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak: Milli Savunma Bakanlığı: "Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır.

Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak: Bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

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