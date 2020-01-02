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Yerli Otomobil için talep yağıyor! İşte o açıklama

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile ilişkin olarak ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik açıklamada bulundu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi.

Resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.

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