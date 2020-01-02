Eski Nissan yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilişkili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ghosn'un kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Türkiye'ye giriş ve çıkış işlemi yapılmamış

Türkiye İçişleri Bakanlığı, bu olayla ilgili yaptığı çalışma sonucunda, Carlos Ghosn’u Türkiye’ye getiren özel uçaktaki yolcu hakkında Türk giriş polisine bilgi verilmediği, herhangi bir giriş işlemi yapılmadığını belirledi. Bakanlıktan bir yetkili, “Giriş işlemi olmadığı gibi çıkış işlemi de yapılmamış” dedi.

Ghosn, yaklaşık bir ay önce kefaletle serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alınmıştı. Ghosn bir süredir ev hapsinde tutuluyordu.

Maaşını düşük göstermekle suçlanıyordu

Savcılar, Ghosn'a Nissan'ı 5 milyon dolarlık bir zarara uğrattığı suçlamasını yöneltti. Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, geçen ay başında 108 günün ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.

Nissan Motor ve Mitsubishi Motors, Ghosn'un görevine son vermişti

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.

Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil sert yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.