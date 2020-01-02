Libya nerede Libya haritasına bakın Hafter buraları almış

Kuzey Afrika ülkesi olan Libya tezkeresi ülkenin gündeminde. Peki, Libya'da son durum ne? Hafter güçleri nedir? Hafter güçleri Libya'da nerelere hakim? İşte Libya haritası üzerinde UMH ve Hafter güçlerinin kontrol ettiği bölgeler...

Türkiye'nin de milli çıkarları gereği meseleye dahil olmasıyla birlikte Libya'daki son durum merak ediliyor. Peki, Libya'da son durum ne? Hafter güçleri nedir? Hafter güçleri Libya'da nerelere hakim? İşte Libya haritası üzerinde UMH ve Hafter güçlerinin kontrol ettiği bölgeler...

Libya tezkeresinde ne var?

Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı tezkere Libya'ya asker gönderilmesine yönelik. Libya tezkeresinin Meclis'ten kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

Libya'ya ilk etapta hava savunma sistemi ve askeri eğitim amacıyla Türk askeri gönderilmesi, alçak ve orta irtifa Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ve personelinin de bu kapsamda bulunması öngörülüyor.

Libya'ya asker gönderme tezkeresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilen tezkerede, şu ifadeler yer alıyor:

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, tüm bölgeyi etkileyebilecek, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye'den askeri destek talebinde bulunmuştur.

Hafter güçleri nedir?

Hafter güçleri merkezi hükümete karşı Hafter’in safına geçen ordu mensupları, terör örgütleri ve paralı yabancı askerlerdir.

AA muhabirine açıklama yapan Libya ordusundan eski Tuğgeneral Abdullah el-Ahdar, "Hafter yıllardır Trablus savaşı için hazırlanıyordu. Bu sırada da birçok askeri grubu savaşa hazırladı ve yetiştirdi." dedi.

Ahdar, "Hafter, Libya'nın doğusunda bünyelerinde en az 800 askerin bulunduğu 9'dan fazla askeri grup yetiştirdi. Yani Hafter 7 bin 200'den fazla savaşçının bulunduğu yeni bir askeri ekibe sahip ve bu savaşa girmek için yeterli bir sayı." diye konuştu.

Türkiye neden Libya'ya asker gönderiyor?

Bu mülahazalar dışında, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.