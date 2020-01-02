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Emre Uslu FETÖ'nün yeni Türkiye planını açık etti! Parti kuruyorlar

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Fethullah Gülen'in başında bulunduğu terör örgütü FETÖ siyasi parti kuruyor. Sırrı ifşa eden de FETÖ'nün firari isimlerinden Emre Uslu oldu.

TÜRKİYE'de darbe yaparak iktidara gelmeye çalışan FETÖ şimdi de siyasi parti kurma hazırlığında... Kapatılan Taraf Gazetesi'nin firari yazarlarından Emre Uslu twitter hesabından FETÖ'nün planını açık etti. 

Türk halkının FETÖ'den şikayetinin "parti kurmamaları' olduğunu iddia eden Emre Uslu, bir haberim var diyerek "Cemaat parti kurmayı düşünüyor' dedi. 

Emre Uslu firari olan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in bu partiyi nasıl kuracağı, kimler üzerinden siyaset sahnesine çıkacağına dair ise bir detay vermedi. 

Emre Uslu şu twiti attı:

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