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Ön talep fiyatı belli oldu TOGG'dan yerli otomobil siparişi için yeni açıklama

Yerli otomobil ön siparişlerine ilişkin TOGG'dan bir açıklama daha geldi. Ön talep fiyatı 30-40 bin aralığında belirlenecek otomobiller için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj alındığı bildirildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından bugün bir açıklama paylaşıldı.

Paylaşımda, "Tanıtımın ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız." denildi.

Ön siparişte bulunmak isteyenler...


Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

-"Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz."

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