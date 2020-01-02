Milli Piyango 80 milyonluk büyük ikramiyenin talihlileri ortaya çıktı

MİLLİ PİYANGO 2020 yılbaşı çekilişinde 4 ile isabet eden 80 milyonluk büyük ikramiyenin sahipleri belli oldu. İstanbul'daki ikramiye satılmayan bilete isabet etti. Bursa ve Gaziantep'teki talihliler de ortaya çıktı.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 80 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. İkramiye isabet eden 1358490 numaralı biletlerin İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul‘da satıldığı ortaya çıkmıştı.

Bursa‘nın İnegöl ilçesindeki talihlinin üç çocuk babası inşaat işçisi, Gaziantep‘teki talihlinin ise yedi çocuklu olduğu öğrenildi. Her iki talihli de paralarını Milli Piyango İdaresi’nden tahsil etti.

İstanbul'da satılmayan bilete çıktı

İkramiyelerden biri İstanbul‘da satılmayan bir bilete çıktı. İzmir talihlisi henüz ortaya çıkmadı.

Satılmayan biletlere 39 milyon 750 bin lira!

Milli Piyango’nun son 12 çekilişinin 11’inde büyük ikramiye hep satılmayan biletlere çıktı. Satılmayan biletlere 39 milyon 750 bin TL ikramiye isabet etti.