Milli Piyango çekiliş sonuçları ikramiye kazanan numaraların tam listesi
Milli Piyango sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları...
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.
Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'da satılan biletlere çıktı. Bursa'da satılan bilet İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. Aynı biletin seri numarası burada olduğu bilgisine ulaşılırken, şimdi herkes bileti alanı merak ediyor.
8 Milyon TL kazanan biletin numarası '9976216'
Yılbaşı 2020 Milli Piyango tam liste:
80000000 TL ikramiye kazanan numaralar
1358490
8000000 TL ikramiye kazanan numaralar
9976216
1000000 TL ikramiye kazanan numaralar
2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823
6437337 6728347 7635511 9383550